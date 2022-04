La civica Lo Russo Sindaco cambia nome e diventa "Per Torino": "Dal civismo contatto con il territorio"

Per Torino. È questo il nuovo nome del gruppo consiliare comunale, e degli 8 gruppi circoscrizionali, della Lista Civica Lo Russo Sindaco che alle passate amministrative ha sostenuto l'attuale primo cittadino.

"Apporto decisivo elezione sindaco"

La decisione di cambiare nome, come spiegano il coordinatore Mario Giaccone, insieme a Elena Apollonio e Pino De Michele, cofondatori del Polo Civico, "ha un significato preciso. Abbiamo dato un apporto decisivo nell'elezione del sindaco: tutto ciò non si è esaurito con la sua elezione" . "Anzi, - proseguono - in questi mesi è continuato il fitto dialogo con i cittadini, mantenendo quel contatto che deve caratterizzare l’agire di una lista civica.”

"Dal civismo contatto con il territorio"

““Per” Torino quindi, -proseguono - per stare con i cittadini, proseguire l’ascolto e caratterizzarsi per un’azione politica che, partendo proprio dal civismo, mantenga il contatto con il territorio e guardi al futuro contribuendo ad una Città più inclusiva, solidale e attenta alle persone".