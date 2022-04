Scuola Boncompagni, Valle: "La Regione se ne lava le mani". Chiorino-Tronzano: "Il consigliere Pd sbaglia bersaglio"

La scuola Boncompagni al centro di una polemica tra gli assessori regionali Andrea Tronzano ed Elena Chiorino e i dem Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, e Claudio Cerrato, consigliere comunale.

Valle aveva interrogato Chiorino in Consiglio per chiedere conto del mancato uso dei fondi del Pnrr per il progetto della scuola. “Evidentemente il Consigliere Valle ha bisogno di ripetizioni o non sarà stato abbastanza attento alla mia risposta”, ha attaccato Chiorino. “Gli ricordo che per accedere ai fondi Pnrr, il progetto della scuola Boncompagni avrebbe dovuto contenere prioritariamente interventi di demolizione/ricostruzione, o adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Sono criteri che sono stati definiti a livello centrale e che non sono certo di competenza regionale”.

“Il Consigliere alza la voce contro la Regione, ma sbaglia decisamente bersaglio”, ha spiegato Tronzano. “Noi non abbiamo titolo per intervenire sui criteri di assegnazione. Eppure lo avevamo avvisato e reso edotto, ora riuscirà a capirlo?".

“Sulla situazione in cui si trova la Scuola Boncompagni la Regione Piemonte si lava le mani e cerca di scaricare la 'palla' alla Città di Torino”, ha risposto lo stesso Valle. “Sappiamo bene che i criteri per accedere ai fondi del Pnrr sono definiti a livello nazionale, ma le scelte di non mantenere anche la graduatoria ordinaria, di non riservare delle quote di intervento per zone storiche e di non applicare le direttive nazionali all’interno di un’analisi differenziata del territorio, sono tutte scelte regionali a causa delle quali la Scuola Boncompagni si ritrova tra i primi esclusi e senza i fondi indispensabili per il rifacimento esterno e la manutenzione”.

“Da sempre – ha continuato Cerrato – gli uffici comunali e quelli regionali collaborano per ottimizzare le risorse sull’edilizia scolastica. In questo caso specifico, per rispondere ai finanziamenti statali attraverso la programmazione regionale, erano state concordate tra gli uffici le tempistiche per intervenire con la doppia linea di finanziamento Regione e Ministero (facciata ed efficientamento). La Regione Piemonte poteva, pur nel rispetto dei criteri tecnici nazionali, prevedere una percentuale di distribuzione territoriale per una ripartizione omogenea delle risorse. Non lo si è fatto e ora si preferisce puntare il dito sul Comune di Torino. Altro che ripetizioni, servirebbe un po’ di onesta intellettuale”.