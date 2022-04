Un nuovo ecografo per i pazienti del Regina Margherita: "Migliorerà l'assistenza ai nostri bambini" [FOTO E VIDEO]

E' un compleanno speciale quello festeggiato oggi da UGI, che invece di ricevere un regalo ha deciso di farne uno a chi ne ha bisogno, donando un ecografo al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Un risultato possibile grazie a una raccolta fondi realizzata dall'Associazione Sigari Granata per un ammontare complessivo di 32mila 550 euro.

Come funziona il nuovo ecografo

L'ecografo consiste in un sistema diagnostico ecografico a ultrasuoni (modello Venue FIT R3 dell'azienda GE Healthcare) che, grazie a un'ampia dotazione di sonde, a un potente motore di imaging, allo schermo touch screen utilizzabile anche con guanti e pellicole protettive e a un'interfaccia creata appositamente per facilitare la condivisione delle informazioni, consentirà al personale sanitario dell'Ospedale dedicato all'impianto di accessi vascolari a lungo termine nei pazienti oncologici di poter eseguire le procedure necessarie allo scopo in modo semplice e veloce con particolare riguardo nei confronti dei bambini più piccoli. Le ridotte dimensioni, la batteria di lunga durata e la presenza di un comodo carrello, di vani portaoggetti e di spazi dedicati dove riporre in sicurezza le sonde e i cavi, inoltre, permettono un facile spostamento garantendo la sua massima adattabilità e versatilità.

Pira e La Valle: "Risultato eccezionale"

"E' un risultato eccezionale, quest'apparecchiatura è indispensabile per posizionare cateteri centrali: l'ospedale disponeva di una di queste strumentazioni ed era difficile programmare il posizionamento di questi device fondamentali per procedere alla cura di pazienti chemioterapici" commenta Enrico Pira, presidente UGI.

Grato per l'impegno dell'Unione Genitori Italiani Giovanni La Valle, direttore A.O.U. Citta della Salute: "Grazie a Ugi e all'ennesima attenzione volta a migliorare l'approccio assistenziale ai nostri bambini. I pazienti sentono molto meno dolore e lo strumento facilita il lavoro dell'infermiere".

Elena Barisone, responsabile oncoematologia-degenza entra nel dettaglio circa l'utilità dell'ecografo donato: "Ci permetterà di migliorare l'assistenza dei nostri bambini. Abbiamo una grossa casistica, questi pazienti per fare bene le loro cure ed esami necessitano di un catere venoso centrale di inserzione periferica, in modo che prelievi e somministrazione terapie possano essere fatte senza causare alcun dolore ai bimbi".

L'impegno dei Sigari Granata

"Orgoglio e felicità – dichiara Dario Riviera, presidente associazione Sigari Granata – dedizione e solidarietà, volontà e spirito di aggregazione, caparbietà ma anche un pizzico di follia: è questo il mix di emozioni che stiamo vivendo per il grande risultato raggiunto dall'associazione e da tutte le persone che ci hanno supportato, un raggio di sole in un periodo di attualità decisamente negativo".