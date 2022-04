Il vento fa danni a Torino: albero cade sulla pista ciclabile di corso Monte Cucco

Non poteva non far danno il forte vento che da ieri sferza Torino a colpi di potenti raffiche.

Nel tardo pomeriggio di ieri, un albero è caduto sulla pista ciclabile di corso Monte Cucco, quasi all’angolo con corso Francia. L’albero, cadendo, ha colpito un’auto regolarmente parcheggiata a fianco della pista ciclabile e ha sfiorato un’edicola. Nessuna persona è rimasta ferita.

Nella mattinata di oggi i rami dell’albero sono stati spostati dalla ciclabile e accumulati a bordo dell’area pedonale. Lo spazio è transennato per evitare che qualcuno si faccia male.