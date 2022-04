La pioggia non basta a ricoprire le ferite del Po tra trolley, transenne e biciclette diventante un nido

Le (poche) piogge hanno contribuito a rialzare un po' il livello dell'acqua , ma non è sufficiente a risolvere due problemi drammatici che stanno colpendo il Po , a Torino. La siccità , da un lato, che ha trascinato interi tratti del fiume in condizioni desertiche e dall'altro lato l' incuria , che porta le persone a gettare di tutto in uno dei simboli di Torino .

Nonostante le operazioni di pulizia portate avanti dal Comune nei giorni scorsi, infatti, dal Po continuano a emergere "reperti" davvero incredibili, se non fossero testimoniati da foto e riprese di chi passa da quelle parti anche solo per una passeggiata: come nel caso della zona del parco Michelotti, dove l'acqua è tornata a fare la sua comparsa (pur arrivando a malapena alle caviglie, in alcune zone), ma ad attirare l'attenzione sono soprattutto gli ospiti sgraditi che emergono dalla superficie.

C'è una transenna, finita nel fiume non si sa come (difficilmente per orientare il passaggio di pesci e altre specie acquatiche), ma addirittura un trolley. E a testimonianza che non si tratta di oggetti appena capitati nel corso del fiume, ecco che una bicicletta, col passare del tempo, è diventata il rifugio di alcuni volatili, tanto da essere stata eletta a cornice del loro nido.