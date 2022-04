Mirafiori Gran Tour, oggi il primo appuntamento per celebrare la Fabbrica (e parlare di futuro)

L'appuntamento si rinnova ogni secondo sabato del mese fino a luglio. "Non vogliamo fare solo nostalgia - dice Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil - ma anche parlare di futuro. Torino non può rinunciare alla produzione, ma si può fare manifattura anche in un'ottica di economia circolare, per esempio pensando al riciclo delle batterie usate".