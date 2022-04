Settimo Torinese, si rinnova il rito della Via Crucis per le celebrazioni di Pasqua 2022 [FOTO]

Continuano a essere anni particolari, a causa della pandemia, ma con l'allentamento delle restrizioni contro il Covid anche a Settimo Torinese si è riscoperta in tutto il suo significato la cerimonia della via Crucis.



Un evento molto sentito e molto atteso, che in occasione delle celebrazioni per la Pasqua del 2022 ha richiamato molti fedeli lungo le strade percorse dalla processione.