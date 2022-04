Riparte il cantiere sul lungo Po di Moncalieri, entro agosto messi in sicurezza gli argini del fiume

Un'opera attesa da anni, diventata ancora più importante dopo l'alluvione del novembre 2016, che mise in ginocchio la città. A Moncalieri riparte finalmente il cantiere dell'argine su lungo Po Abellonio e lungo le Vallere.

Lavori completati entro agosto

L'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po, ndr), che sta realizzando i lavori, ha comunicato al Comune che ripartiranno a breve i cantieri e che l'opera dovrebbe essere completata entro il mese di agosto. Una buona notizia, dopo mesi di ritardi, rinvii che tanto avevano fatto discutere per la lentezza con cui il cantiere procedeva, complici le problematiche sorte durante i lavori, criticità che non erano state previste durante la stesura del progetto. Tra queste, la conformazione dell'argine stesso, che si è dovuto variare per la presenza di vegetazione, arbusti e tratti diversi rispetto alla planimetria originale.

La paura dei residenti di corso Trieste

Lungo corso Trieste, residenti e aziende lamentavano da tempo come l'opera procedesse molto a rilento, con la paura che nuove ondate di piena del fiume potessero provocare altri danni e nuove esondazioni. Per fortuna, l'inverno molto clemente, uno dei meno piovosi in Piemonte negli ultimi 60 anni, hanno evitato a prescindere ogni rischio, ma la questione restava aperto, guardando già al prossimo autunno.

Il cantiere lasciato incompleto avrebbe anche reso inefficienti i piccoli tunnel che dovevano servire per scaricare le acque, in caso di piena e allagamento dei terreni circostanti. Se non sorgeranno nuovi intoppi o ritardi, entro la fine dell'estate tutte queste paure saranno scacciate definitivamente.