Riqualificazione Teatro Console, Gavazza (Lega Salvini): "È stato recuperato un pezzo di storia di Germagnano"

“Un plauso al sindaco di Germagnano Mirella Mantini per la lodevole iniziativa e a tutti i sindaci dei nostri comuni di montagna che lavorano per fare conoscere sempre di più le bellezze naturalistiche e non solo del nostro territorio - spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Con la riqualificazione del Teatro Console è stato recuperato un pezzo di storia di Germagnano ma anche un pezzo dell’arte, della cultura e della storia del nostro Piemonte ed è stato restituito a tutta la comunità delle Valli di Lanzo. Ed è la dimostrazione che le nostre valli sono state, per molto tempo, residenza di importanti famiglie e personaggi che hanno trovato riparo, nella montagna, alla calura estiva di Torino, per poi innamorarsi di questi splendidi luoghi nelle Valli di Lanzo”.

“Così è stato fino alla fine del Novecento. Era un’economia che si è riversata sui paesi, portando benessere, sviluppo, ma anche conoscenze, rivalutazione del territorio e bellezza - evidenzia Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte -. Poter riportare al loro originario splendore queste architetture significa restituire questa bellezza, ridare nuova vita alle residenze storiche, ai parchi, al paesaggio del nostro Piemonte. Un’operazione di tutela che non può che renderci orgogliosi per il lavoro fatto”.

Il teatro, costruito tra il 1930 e il 1932 da Mario Console per ospitarvi le feste che abitualmente in quel periodo venivano organizzate a turno dai numerosi villeggianti valligiani e dai facoltosi della zona, con un’importante opera di restauro è stato riportato al suo antico splendore e a nuova vita il Salone delle Feste.

L'inaugurazione del rinnovato Teatro Console di Germagnano, in provincia di Torino, è avvenuta sabato 9 aprile. All’evento insieme al sindaco Mirella Mantini e all’amministrazione comunale, erano presenti il consigliere regionale Gianluca Gavazza, il presidente Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Marco Bussone, il consigliere delegato della Città Metropolitana Pasquale Mazza e numerosi sindaci ed amministratori locali delle Valli di Lanzo.

Dopo il taglio del nastro e i saluti delle autorità, si è potuto assistere all’esibizione del PoliEtnico, il coro del Politecnico di Torino con ragazzi che provengono da tanti Paesi del mondo, uniti nella musica in uno splendido messaggio di unione e di pace.

Tra i diversi brani cantati in lingue e tradizioni diverse, quello che più ha emozionato e commosso molti degli intervenuti, che hanno a cuore le montagne e le loro tradizioni, “Signore delle cime” un canto-preghiera di ispirazione popolare, tradotto in molte lingue ed elaborato per diversi tipi di ensemble.

L’inaugurazione è terminata all’esterno dove è stato allestito un ricco aperitivo con le eccellenze enogastronomiche del territorio.