LA RICETTA PER PASQUA – Uovo di cioccolato farcito con colomba e crema al mascarpone

L’uovo è il simbolo della Pasqua. Dipinto o intagliato, di cioccolato o di zucchero, di terracotta o di cartapesta, in tutto il mondo, l’uovo è il simbolo della ricorrenza pasquale e nessuno, né piccini né grandi, vi rinuncerebbe.

Per il cristianesimo l’uovo è un simbolo della vita, rielaborandolo nella nuova prospettiva di Cristo risorto. Somiglia infatti a un sasso e appare privo di vita, così come il sepolcro di pietra nel quale era stato sepolto Gesù. Dentro l’uovo c’è però una nuova vita pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto. In questo modo, l’uovo diventa quindi un simbolo di risurrezione.

Ma è l’uovo di Pasqua di cioccolato quello che ha avuto la sua maggiore diffusione e, l’aggiunta di un regalo, è stata probabilmente la molla che ha fatto incrementare la sua popolarità in ambito commerciale.

Noi lo proponiamo ripieno di crema al mascarpone, perfetta per rendere questo dolce pasquale ancora più goloso o per riciclare gli eventuali avanzi di cioccolato e di colomba. La farcitura è realizzata con strati di colomba imbevuta in una bagna di pasticceria che a secondo dei gusti potrà essere alcolica o analcolica. Classica la crema al mascarpone che si usa anche per realizzare il più semplice dei tiramisù.

Accompagniamo con una Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC 2021; rosso rubino con riflessi porpora, spuma vivace e colorata. Al naso si caratterizza per profumi tenui di frutti di bosco, ma anche di glicine, di iris e di agrumi. In bocca è piacevolmente dolce senza mai essere stucchevole. Gradazione alcolica: 5.5% vol. Temperatura di servizio: 6/8°.

UOVO DI PASQUA FARCITO CON COLOMBA E CREMA AL MASCARPONE

Ingredienti: 1 uovo di Pasqua da 300 g (ne utilizzeremo solo una metà) 250 g di mascarpone, 2 fette di colomba, 2 tuorli d’uovo, 1 albume, 60 g di zucchero a velo, 100 g di gocce di cioccolato fondente, granella di mandorle tostate, 3-4 fragole, poca bagna di pasticceria aromatizzata.

Preparazione: tagliare a metà molto delicatamente l’uovo di Pasqua seguendo la linea della saldatura. Prendere una metà dell’uovo e utilizzarla come guscio. Tagliare 2 fette abbondati di colomba, preferibilmente senza canditi e, ricavarne una dadolata grossolana.

Adagiare sul fondo del mezzo guscio di cioccolato un po' di colomba a dadini, imbevuti precedentemente nella bagna di pasticceria. In una ciotola preparare la crema al mascarpone, montando a lungo con uno sbattitore elettrico, i tuorli con lo zucchero a velo fino a ottenere un composto soffice e spumoso.

Aggiungere il mascarpone e incorporarlo delicatamente con una frusta a mano. Unire l'albume montato a neve ben ferma con una spatola, mescolando dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Aggiungere le gocce di cioccolato (ricordarsi di tenerne un po’ da parte per la decorazione) e mescolare.

Trasferire la crema in una sac à poche con bocchetta dentellata e formate dei ciuffi direttamente sui cubetti di colomba. Fare un altro strato di colomba a dadini aromatizzati e chiudere con un ultimo strato di ciuffetti di crema al mascarpone. Lasciare riposare in frigorifero un paio di ore per dare la possibilità alla crema di indurirsi e compattarsi.

Al momento di servire decorare con le rimanenti gocce di cioccolato, le fragole a fettine e la granella di mandorle tostate.

Realizzata dagli allievi Rachele Buratto ed Edoardo Pucci in collaborazione con il Docente Santo Corridore