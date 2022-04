Sport |

Basket, la Reale Mutua chiude la stagione regolare con un successo contro Monferrato

Ora per i gialloblu inizia la fase ad orologio, prologo ai playoff promozione

La Reale Mutua chiude la stagione regolare battendo Monferrato (fotogallery di Piergiorgio Mariconti)

Battendo nettamente Monferrato con il punteggio di 96-73, la Reale Mutua Basket Torino ha concluso la stagione regolare al quinto posto nel Girone Verde con 30 punti, appena dietro Treviglio. Ora per i giallobù inizia la cosiddetta fase ad orologio, prologo ai playoff promozione per la conquista della serie A1. In queste immagini di Piergiorgio Mariconti, alcuni degli scatti più belli dell'ultima sfida.

redazione

