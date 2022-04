Vernissage Grif incanta al Costa Azzurra, ora Vinovo si prepara al doppio Gran Premio Città di Torino

Giornate come quelle del 'Gran Premio Costa Azzurra 2022' passano direttamente alla storia del trotto. Perché il nome di Vernissage Grif (ennesimo 'Varennino' nell'Albo d'Oro) insieme ad Alessandro Gocciadoro è di quelli importanti e rilancia le ambizioni internazionali di uno dei grandi trottatori italiani. Ed è solo l'inizio di una grande stagione, ché domenica 17 aprile a Vinovo si bisserà con il Gran Premio Città di Torino, in versione Maschi e Filly.

Nella giornata più importante dell'anno l'Ippodromo di Vinovo ha dimostrato ancora una volta di saper abbinare qualità e quantità, non deludendo le attese della grande folla che ha ammirato i cavalli in pista e si è goduta tutti gli eventi collaterali fuori. La corsa, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, valeva anche come prima tappa del circuito 'Trot Grande Vitesse 2022' e anche per questo tanti tenevano a fare bene. Meglio di tutti però Vernissage Grif, allevato dall’allevamento Il Grifone della famiglia Brischetto a Vigone (che mai nella sua storia aveva vinto il Costa Azzurra), è partito in testa insieme all'ex Derbywinner Bleff Dipa, e in testa è rimasto sino alla retta finale. Qui Blackflash Bar, la femmina di Fausto Barelli e Santo Mollo portacolori della scuderia “4 amici al Bar” di Roberto Bruera e Luigi Truccone, per una rimonta quasi vincente con Santo Mollo. Alla fine il 'biondino' nato a Torino ha messo un altro scalpo importante in bacheca ma Blackflash Bar ha dimostrato che da qui ai prossimi anni tutti dovranno fare i conti con lei nei Gruppi 1. Bene anche Zacon Giò e Roberto Vecchione che hanno chiuso terzi davanti ad Andrea Guzzinati con Amon You Sm.

Appena il tempo di archiviare le emozioni ed è già tempo di pensare al GP Città di Torino 2022, una delle più importanti prove del calendario italiano per i 4 anni. Un Gruppo 2 (66.000 euro di montepremi per ciascuna corsa) sul doppio km che ha richiamato molto del meglio nel panorama nazionale e il primo atto è stato quello dell'estrazione dei numeri. Nel Città di Torino maschi avremo al palo Conan Op (E. Bellei) seguito in prima linea da Capovento Pax (A.Farolfi), Cherry Top (M. Castaldo), Intrepide Tourgot (M. Stefani), Cash Maker (V. Luongo), Colbert Wf (R.Vecchione) e Cash Top (A. Gocciadoro). In seconda fila Chuky Roc (F. Rocca) e Condor Bar (M. Minopoli Jr.) Stessa didstanza, ma due iscritte in più nella corsa per le femmine. In stretto ordine di sorteggio, al palo Cadillac Grif (A. Greppi), Crystal Pan (E. Bellei), Cherie Vit (V. Luongo), Cash Bank Bigi (A. Guzzinati), Cher Ek (A. Farolfi), Chis Evert Treb (M. Stefani) e Chance Ek (P. Gubellini). In seconda schiera Clarissa (A. Gocciadoro), Chelsy dei Greppi (R. Vecchione), Celeste Breed (M. Minopoli Jr.) e Cheyenne Selva (M. Castaldo).

Ancora una volta giornata ricca di eventi collaterali. Torneranno l’Horse House di Candiolo con i pony per il battesimo della sella, gli amici del Circowow, con la caccia al tesoro in tema ippico e altri giochi, l’agriturismo “Il giardino dei sapori” di Nichelino, il maniscalco Emilio Gelormini che mostrerà la sua abilità manuale. E poi la carrozza adattata per il pubblico da “Servizi in Carrozza” di Adamo Martin. Saranno aperti sia l'Hippo-Trattoria, con un menù tutto da gustare, e gli altri punti di ristoro dell'impianto. Ingresso ancora una volta libero, così come le attrazioni, per una Pasqua davvero speciale.