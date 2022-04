Grossista abbigliamento e grandi firme: online ampia scelta di prodotti e prezzi

Hai un negozio d’abbigliamento e ti piacerebbe avere in vetrina capi di marca a prezzi competitivi? Vorresti rinnovare più frequentemente la proposta ma temi invenduti? Hai il desiderio di introdurre nuovi brand ma temi di dover acquistare grossi carichi di prodotto che potresti non vendere? Abbiamo una soluzione: invece di rivolgerti direttamente al marchio che potrebbe chiedere ordini importanti puoi contattare grossisti abbigliamento e grandi firme. Tra i tanti nomi del settore, Ghiraf è il grossista di abbigliamento online che si distingue per ampia scelta di prodotti e prezzi competitivi, permettendo anche ai negozi più piccoli di approvvigionarsi con nuovi prodotti. Proprio con l’aiuto di Ghiraf, andiamo a scoprire i vantaggi dell’acquisto fornitura da un grossista e quali sono le caratteristiche che non devi sottovalutare scegliendo il punto di riferimento per il tuo negozio.

I vantaggi di acquistare da un Grossista abbigliamento e grandi firme

Quali sono i vantaggi che puoi trarre dall’acquisto di abbigliamento online da un grossista? Per prima cosa parliamo di un’azienda che si rivolge solamente ai B2B, cioè ad attività con regolare partita iva. Questo permette di rivolgersi in modo chiaro al cliente finale che in questo caso è il negoziante e non il singolo compratore; nonostante ciò i migliori grossisti online non impongono grandi quantitativi di merce, questo perché sanno che perderebbero una fetta di mercato importante: quella delle piccole boutique che però possono fare la differenza.

Acquistando da un grossista puoi avere numerosi vantaggi:

- Prezzi competitivi. Mettiamolo in prima posizione perché è uno degli aspetti fondamentali; avendo un prezzo più basso hai due scelte: puoi avere un margine di guadagno più alto, oppure puoi scegliere di abbassare i prezzi e diventare più competitivo sul mercato.

- Scelta. Un grossista ha un magazzino di dimensioni importanti, questo ti permette di avere moltissima scelta, potendo andare ad acquistare tra tantissimi brand e stili diversi.

- Novità. Puoi portare nel tuo negozio novità periodiche, anche settimanali. Puoi infatti fare piccoli ordini pensati per dare una continuità al tuo store, facendo in modo di non accumulare eccessivi invenduti.

- Selezione. Un grossista ha l’occhio per il commercio, ecco perché potrai stare certo di aver acquistato prodotti di tendenza. È il grossista stesso ad aver fatto una prima selezione, andando quindi a filtrare ciò che si venderà e cosa non funzionerà.

- Online. Un plus è l’acquisto online; non lo offrono tutti ma è davvero vantaggioso. Puoi infatti riempire il carrello dal tuo negozio tra un cliente e l’altro o nei momenti morti, in questo modo potrai scegliere tutto ciò di cui hai bisogno, avendo poi diritto a spedizioni rapidissime.

Grossista abbigliamento e grandi firme: quali caratteristiche deve avere

Perché scegliere grossisti? Per prima cosa devi sapere che sono l’intermediario diretto tra produttori e negozianti; si distinguono dai distributori che solitamente trattano un solo brand, dai produttori che solitamente propongono solo grandi quantitativi di prodotto e dagli stockisti che invece hanno prezzi molto bassi ma alte quantità di un unico prodotto.

Se stai cercando il tuo grossista di fiducia inizia a fare una ricerca online, cerca chi potrebbe avere marchi che potrebbero interessare al tuo target ma non fermarti a quello. Devi valutare altre caratteristiche come prezzo e tempistiche di consegna, per aiutarti puoi anche leggere le recensioni così da capire se tutto ciò che viene promesso sulla pagina web è davvero realtà. Fondamentale è anche la presenza di un canale comunicativo: un servizio clienti, o almeno un numero di telefono con cui avere una interazione, può essere necessario per sbrigare eventuali pratiche di reso. Se stai cercando un punto di riferimento, Ghiraf è il grossista di abbigliamento online che si distingue per un’ottima selezione, prezzi competitivi e la possibilità di ricevere la merce in tempi record senza ordini di grandi quantità.