Il CdA di Edisu approva il bilancio di previsione da 125 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Edisu Piemonte, nella seduta di questo pomeriggio, ha approvato l'adozione del bilancio di previsione. Il documento contabile programmatico, che stabilisce in che modo l’Ente potrà distribuire le proprie risorse, ammonta ad un totale di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Per il 28 aprile prossimo è attesa l'approvazione definitiva a seguito dei pareri tecnici.

Nel documento vengono definiti quelli che sono i prossimi obiettivi che l’Ente si pone, legati principalmente all’edilizia residenziale, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, all’ampliamento dell'offerta dei servizi, dalle sale studio alle mense sia nel territorio torinese che nelle sedi di Novara e Vercelli.

Tra gli stanziamenti previsti figurano circa tre milioni di euro per la realizzazione della prima mensa e sala studio della città di Vercelli, a servizio di chi studia e risiede per frequentare i corsi accademici dell’Università del Piemonte Orientale. Ulteriori 2,75 milioni di euro verranno, invece, destinati al cofinanziamento per interventi di sviluppo della residenzialità universitaria tra i poli di Torino e Novara.

Il bilancio detta un passo importante, con la conferma di circa quattro milioni di euro di investimenti, anche per portare avanti il progetto destinato alla trasformazione del polo sito in via Lombroso a Torino, che avrà un utilizzo multifunzionale con sala studio e spazio ristoro.

Una fetta importante di fondi del bilancio sono stati dedicati al tema delle manutenzioni, in particolar modo per tutti quegli importanti interventi straordinari che andranno calendarizzati ed eseguiti per ammodernare, rendere più efficienti energeticamente e garantire la sicurezza delle strutture esistenti dedicate ad ospitare la popolazione studentesca: per questo, il CdA ha deliberato uno stanziamento che ammonta ad oltre tre milioni di euro

Il Presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti: “Con l'adozione di questo bilancio diamo solidità e concretezza a quel percorso che stiamo tracciando con costanza da circa due anni. Su questo solco proseguiremo verso un processo di potenziamento, trasformazione e restyling dei servizi dedicati alle studentesse e agli studenti che studiano in tutto il Piemonte, con l’obiettivo di rendere i servizi per il nostro Sistema Universitario regionale oltre gli standard più alti d’Europa. Abbiamo progetti e volontà. Ora abbiamo anche definito le risorse per rendere concreto il cambiamento”.