Diritti civili, Lo Russo: “Compiute scelte difficili, ma lotteremo ancora per questi temi”

“Siamo stati capitali di tante cose, credo davvero che gli elementi che caratterizzano la Città attorno al tema dei diritti, siano di strettissima attualità”: così il sindaco Stefano Lo Russo durante la presentazione del 37esimo Lovera Film Festival.

"Il mondo reale è molto più avanti"

“Questo nonostante le scelte che abbiamo dovuto compiere nelle scorse settimane siano state molto difficili. Condividendo queste scelte tuttavia secondo me siamo a un punto avanzato rispetto a un ritardo strutturale che ha la politica. Il mondo reale è molto più avanti”, ha commentato il primo cittadino riferendosi al tema del riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali.

“Ribadisco quanto questi temi siano sempre modello per il prossimo futuro. Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, dobbiamo lottare per arrivarci.