Piromane di Borgo Filadelfia, sui social un nuovo avvistamento: stavolta all'interno di una casa

Due episodi di cassonetti bruciati nel giro di una settimana: prima in via Taggia, poco distante dal supermercato Bennet, poi contemporaneamente in via Giordano Bruno e in via Montevideo, proprio un isolato più a Sud. Borgo Filadelfia da qualche tempo fa i conti con un presunto piromane (ammesso che sia soltanto uno), ma da ieri un nuovo "avvistamento" ha acceso di nuovo i riflettori su questa fetta città, compresa tra il vecchio Fila e gli ex mercati generali.

Sono state infatti pubblicate sul gruppo Facebook "Gruppo di borgo Filadelfia e non solo" le immagini che un utente ha scattato vicino a casa. "Ora dai bidoni siamo passati direttamente ai portoni", commenta, mostrando una scatola di cartone con all'interno due bombolette contenenti gas.



I fatti si sarebbero verificati in via Tunisi all'angolo con via Reduzzi, dove si trovano alcune case Atc e proprio di fronte al complesso scolastico che comprende la media G.B. Vico e l'elementare Sandro Pertini.



Immediata è partita la segnalazione alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. "Tenete gli occhi aperti", è l'invito dell'utente. Di certo, da qualche giorno a questa parte, in zona c'è poco da stare sereni.