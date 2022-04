Olio Raineri sostiene la Dieta Mediterranea: testimonial non solo l’olio ma anche olive, tonno, pomodori, pesto e acciughe

Originario del bacino del Mediterraneo, il modello alimentare noto come “dieta mediterranea” si basa su un consumo abbondante di alimenti vegetali diversificati, un minor consumo di prodotti animali e una vita quotidiana attiva.

La dieta mediterranea riunisce un insieme di pratiche, tradizioni e saperi rappresentativi dell'area mediterranea, i cui ingredienti base erano originariamente pane, olio d'oliva e vino.

Non è una "dieta" come le altre, ma un modo di mangiare, perché non si basa su restrizioni volontarie. Si inserisce in un'arte di vivere dove la siesta e il sole fanno la loro parte ed è anche espressione di una cultura. Diffusa su entrambe le sponde del Mediterraneo con particolarità loco-regionali, la dieta mediterranea, dove predominano olio d'oliva, frutta e verdura, prodotti cerealicoli e legumi con un ristretto posto per i prodotti di origine animale, è considerata da molti nutrizionisti l'alimentazione ideale in termini di longevità e salute. L'olio d'oliva è senza dubbio l'alimento protagonista ampiamente utilizzato nelle preparazioni crude o cotte.

Principale fonte di grassi nella dieta mediterranea, l'olio d'oliva si distingue dagli altri oli vegetali per l'alto contenuto di acido oleico, un acido grasso monoinsaturo, oltre che per la presenza di vari polifenoli che gli conferiscono proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

Diversi studi indicano che l'olio d'oliva contribuisce all'effetto protettivo della dieta mediterranea sulla salute cardiovascolare. Questa dieta dovrebbe e può soppiantare le diete occidentali ritenute responsabili dell'aumento del rischio cardio-metabolico e del cancro. I benefici della dieta mediterranea sono stabiliti sulla base di risultati concordanti di studi epidemiologici in molti campi. Lo stile alimentare mediterraneo è associato a una diminuzione della morbilità complessiva e della mortalità per tutte le cause e anche a una minore incidenza delle principali malattie croniche: malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, obesità, sindrome metabolica, diabete di tipo 2, alcuni tumori, osteoporosi e persino declino cognitivo legato all'età. Il regime alimentare mediterraneo è una dieta allo stesso tempo di equilibrio, ragione e sapore.

I principi di questa dieta, buona per tutta la famiglia, corrispondono più a uno stile di vita che a una "dieta" vera e propria. In quanto tali, possono essere adottati a lungo termine.

L’azienda Raineri di Chiusanico sostiene in modo convinto la Dieta Mediterranea: produzione, raccolta ed il confezionamento seguono processi scrupolosi che hanno la qualità al centro del lavoro.

I prodotti Raineri diventano così testimonial della Dieta Mediterranea: non solo l’olio in tutte le sue varietà, ma anche i prodotti in vasetto come le olive, il tonno, i pomodori, il pesto e le acciughe.