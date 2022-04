Sportello Attività Produttive, nel 2021 solo 5 mila pratiche digitali. Il Comune: "Vogliamo ribaltare il trend"

Torino punta sul digitale . Nel 2021 sono ben 18mila le pratiche ricevute dal Sportello Unico Attività Produttive del Comune , di cui 5 mila telematiche. L'obiettivo - come ha spiegato oggi l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino , durante il rinnovo per un altro triennio della convezione con la Camera di commercio per la presentazione dei documenti tramite il portale "Impresa in un giorno" - è " di ribaltare la situazione ".

Maggioranza di pratiche digitali

Palazzo Civico punta nel 2022 ad avere 13 mila pratiche digitali e le premesse sono buone. "Noi abbiamo - ha aggiunto l'esponente della giunta Lo Russo - una tendenza al raddoppio dell'online". E per raggiungere questo traguardo, il Comune ha ampliato anche la lista delle attività ed istanze che possono essere presentate tramite "Impresa in un giorno". Da oggi chi deve chiedere l'occupazione del suolo pubblico per allestire un dehors a Torino potrà farlo attraverso il portale online. Entro fine anno potranno presentare i documenti in via digitale anche i piccoli negozi di vicinato, così come gli ipermercati e centri commerciali. Per ultimi toccherà poi agli ambulanti.