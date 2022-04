I ragazzi, tra social network e ambienti di apprendimento: a Settimo Torinese la ribellione "filosofica" di Matteo Saudino

"Bisogna costruire un ambiente adatto all'apprendimento". Lo ha detto Matteo Saudino, che ha presentato il suo libro "Ribellarsi con filosofia" in occasione di un incontro a Settimo Torinese, negli spazi della Sala Levi della biblioteca.



Il libro, edito da Vallardi, racconta attraverso le biografie di dieci filosofi e filosofe l'anima "ribelle" della filosofia, la necessità dello spirito critico e il valore del pensiero autonomo. Anche per chi vuole cambiare il mondo.



E attenzione ai social: "Quelli che sembrano degli spazi di libertà, in realtà sono luoghi di omologazione su immagini e linguaggio - prosegue l'autore -. Sono luoghi in cui si espongono le proprie passioni, anche il nostro corpo, su cui gli altri realizzano dei profitti: bisogna mettere in luce queste contraddizioni per fare in modo che i ragazzi capiscano questa complessità".



"Dobbiamo provare a uscire dai processi di mercificazione: è difficile, ma si può fare. Per esempio sottraendoci alla fretta, rallentando, prendendosi dei tempi per sé", ha concluso Saudino.