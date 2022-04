A Le Gru si brinda a una nuova apertura: 25esimo punto vendita per Signorvino

Mentre Le Gru si rifanno il look con i grandi lavori di restyling partiti da Piazza Nord, una nuova grande apertura arricchisce la primavera di nuovi gusti e sapori.

In queste ore apre il 25esimo punto vendita italiano di Signorvino, negozio di vino specializzato, dedicato interamente all’eccellenza enogastronomica italiana.



Nato nel 2012 Signorvino ha reagito con tenacia mettendo in atto ancora tutti i progetti in cantiere, inaugurando anche il nuovo hub del gusto nel mall di Grugliasco. Il nuovo negozio ha una dimensione di 550 metri quadrati con un bel dehòr che si affaccia all’esterno. Si potranno trovare più di 2000 etichette tutte italiane, la professionalità dei wine specialist e la voglia di promuovere il vino italiano in modo innovativo. L’intento è quello di creare un ulteriore punto di riferimento, vicino ai consumatori, comodo e dal taglio innovativo, con indicazioni visual, suggestioni cromatiche ed immediate in grado di fornire suggerimenti ai clienti per un locale sempre più funzionale.

Signorvino ormai rappresenta un punto di riferimento in città per tutti gli appassionati di enogastronomia e per tutti coloro i quali abbiano la curiosità̀ di scoprire questo magico mondo con facilità, divertendosi e sperimentando il meglio della produzione italiana a prezzi accessibili. L’attenzione ai piatti proposti è maniacale ed il perfetto connubio vino-cibo rappresenta il vero obiettivo. La ricerca inizia con la scelta di produttori seri ed attenti che possano garantire i massimi standard qualitativi. I menù, in continua evoluzione, presentano piatti legati alla stagionalità̀, tipici della tradizione, ma sempre con un taglio innovativo grazie agli studi effettuati direttamente in cucina. Alla proposta enologica si affianca una grande selezione di salumi e formaggi DOP e IGP provenienti da tutta Italia e presidi Slow Food con l’ambizione di diventare una garanzia perla clientela che abbia il desiderio di divertirsi con abbinamenti semplici ma gustosi.