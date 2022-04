Nella domenica di Pasqua grande trotto all'ippodromo di Vinovo con il GP Città di Torino

Il successo della domenica dedicata al 'Gran Premio Costa Azzurra 2022' è la dimostrazione che in questi anni l'Ippodromo di Vinovo ha lavorato bene. Perché vince l'idea che una giornata di corse può diventare molto di più e si può abbinare il trotto al tempo libero, per le famiglie e per chi ha voglia di passare una giornata diversa. Succederà anche a Pasqua con il Gran Premio Città di Torino, in versione Maschi e Filly, e con un corollario di eventi collaterali.

Torneranno i cavalli, i driver ma anche lo spettacolo del contorno. Con un evento nell'evento perché nel parterre arriverà una puledrina pronta a diventare la mascotte dell'Ippodromo. Non ha ancora un nome ufficiale e saranno tutti i bambini a sceglierne uno indicandolo sulle schede approntate per l'occasione. In mezzo alle migliori proposte, una sarà estratto a sorte nelle settimane successiva e servirà per battezzare la cavalla.

Ma ci saranno di nuovo anche l’Horse House di Candiolo con i pony per il battesimo della sella, gli amici del Circowow, con la caccia al tesoro in tema ippico e altri giochi, l’agriturismo “Il giardino dei sapori” di Nichelino. E poi la carrozza adattata per il pubblico da “Servizi in Carrozza” di Adamo Martin. E saranno aperti sia l'Hippo-Trattoria, con un menù tutto da gustare, e gli altri punti di ristoro dell'impianto. Ingresso ancora una volta libero, così come le attrazioni, per una Pasqua davvero speciale.

Poi c'è anche il GP Città di Torino, una delle più importanti prove del calendario italiano per i 4 anni, sulla distanza del doppio km. Nei maschi nonostante il pessimo numero 8 di avvio, Chuky Roc con Filippo Rocca resta il favorito pronostico. Primo avversario Cash Top, guidato da Alessandro Gocciadoro che nella corsa in questione schiererà anche il francese Intrepide Turgot con Marco Stefani e Cash Maker con Vincenzo Luongo. Saranno invece 11 le femmine. Qui i favori del pronostico saranno per Enrico Bellei e Crystal Pan, sfidata da Cherry Top, con Massimiliano Castaldo, Chance Ek con Pietro Gubellini e Cash Bank Bigi affidata dai Gocciadoro ad Andrea Guzzinati.