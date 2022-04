Aurora, i bambini decorano la Dora con opere di calligrafia e lanterne cinesi

Lo sviluppo di una società interculturale passa, in modo sempre più evidente, dalle giovani generazioni: con questo spirito, il “ponte del carbone” sulla Dora Riparia (all'altezza di lungo Dora Firenze, ndr) si è trasformato per un pomeriggio in una galleria d'arte a cielo aperto dove esporre le opere di calligrafia realizzate da bambini e ragazzi durante il laboratorio #DORAinavanti, curato dall'artista Chen Li e dall'associazione italo-cinese Zhisong nell'ambito del progetto Tonite e in collaborazione con ASAI.

Calligrafia e lanterne in libertà

Durante l'evento si sono svolti anche alcuni laboratori dal vivo, oltre a uno spettacolo di lanterne cinesi poi utilizzate per decorare il ponte: “Per realizzare i segni calligrafici - ha spiegato Li – abbiamo lavorato con materiali naturali recuperati dal fiume, come rametti e piccoli pezzi di bamboo da utilizzare come pennelli o il mallo di legno allungato con acqua per fare il colore, per dare l'idea dell'irripetibilità: calligrafia è libertà e, guidati solamente dalla millenaria tradizione cinese in materia, i bambini hanno creato i propri segni invitandoci a riflettere sul concetto di capolavoro”.