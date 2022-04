In via Quarello, gli street artist ridanno colore al quartiere con un murales da sessanta metri

La street art è arrivata in via Quarello. La parete retrostante di un muro condominiale, all’angolo di via Negarville, si è arricchito di colorati murales realizzati da nove artisti torinesi che hanno avuto l’ok da parte dei proprietari dei 30 box su cui hanno dipinto per due giorni.

Il risultato del lavoro fatto in un giorno solo, domenica scorsa, è una parete di circa sessanta metri vivace e colorata per tutto il quartiere di Mirafiori. Un progetto totalmente autogestito dal gruppo di artisti capitanati dallo storico writer Wubik.

"Anni fa alcuni amici avevano dipinto quasi di fronte - spiega l'artista - passando di là, abbiamo visto che quel muro era un po’ degradato. Abbiamo quindi chiesto se era fattibile e hanno detto di sì, ci siamo messi d’accordo e abbiamo lavorato tutta la domenica".

Un'opera che in generale pare sia stata apprezzata dai cittadini, diversi i post sui social in cui si plaude al lavoro degli street artist.

Il murales è stato anche autorizzato dal progetto MurArte di Torino Creativa, in quanto muro privato che si affaccia tuttavia sulla città e sul suolo pubblico.