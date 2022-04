Lanzo, accoltella il compagno: 40enne in prognosi riservata all'ospedale di Ciriè

La violenza tra le mura domestiche stavolta ha come vittima l'uomo, che adesso si ritrova ricoverato in prognosi riservata a Ciriè. E' accaduto nella serata di ieri, sabato 16 aprile, in un appartamento di via Vittorio Emanuele II a Lanzo.

Una discussione è degenerata e una donna ha accoltellato il compagno all'addome: il 40enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono subito apparse serie: operato, fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

La compagna di 41 anni è stata poi fermata dai carabinieri di Venaria, che stanno indagando per capire cosa abbia originato questa tragedia sfiorata.