Via Bruino, i disegni dei bambini coprono il degrado. Troise: "Segnale forte della cittadinanza"

Addio ai graffiti, arrivano i disegni dei bambini: è ciò che è accaduto in via Bruino, nel cuore del quartiere Cit Turin, proprio sul muro perimetrale della scuola dell'infanzia Luzzati, a due passi dall'incrocio con piazza Bernini.

"Inutile girarci intorno", spiega Marco Titli, consigliere Pd della Circoscrizione 3, "su quel muro c'erano scritte che deturpavano l'ambiente ed erano un brutto segno di degrado in una zona in realtà molto centrale e di passaggio all'interno del quartiere. Così abbiamo pensato a una soluzione e l'abbiamo trovata, coinvolgendo la cittadinanza e in particolare ai bambini".

In pratica, sul muro sono stati posti dei cartelloni che coprono di fatto i murales e danno la possibilità ai bambini di esporre i loro disegni.

"Abbiamo iniziato molti mesi fa a riflettere insieme su come migliorare questi spazi", ha spiegato la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, "Il risultato adesso è sotto gli occhi di tutti. Ed è frutto della collaborazione tra la Scuola Luzzati, le famiglie, la Circoscrizione stessa e la Fondazione Contrada Onlus. E' stata un’occasione per la cittadinanza di prendersi cura e lasciare anche un segno nello spazio pubblico, un'occasione per noi farlo insieme". Troise ha poi specificato: "I pannelli posti sui muri della scuola oggi ospitano i disegni dei bambini e delle bambine ma in futuro potranno ospitare altre e altri giovani artisti".