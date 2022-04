Almese, nella notte a fuoco magazzino di azienda agricola

Nella notte in fiamme tettoia di un'azienda agricola ad Almese. Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo divampato in via Circonvallazione 7. Sul posto le squadra 21 di Torino, e quelle volontarie di Almese, Avigliana e Rivoli anche due autobotti.

Il rogo ha coinvolto il magazzino, dove erano presenti molte attrezzature: danneggiate seriamente tre serre per la coltivazione di ortaggi. Sempre poco prima di mezzanotte i pompieri sono intervenuti nel paese valsusino per un principio d'incendio: a prendere fuoco una catasta di tronchi di pino.