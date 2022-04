Escursionisti in difficoltà sul monte Musinè. Ieri sera vigli del fuoco sono intervenuti sul sentiero, che da Casellette porta in località Croce, per aiutare un uomo e una donna rimasti bloccati

L'allarme è scattato intorno alle 21, quando la coppia non riusciva a trovare la strada di ritorno. Solo grazie alle coordinate Gps fornite dalla sala operativa dai pompieri è stato possibile rintracciarli, recuperarli e farli scendere a valle.