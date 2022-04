Topi e rifiuti in via Pianezza a Torino, i residenti di zona Paracchi dicono basta

Cronaca di una Pasqua “ordinaria” in quel di Paracchi, zona di Torino compresa tra corso Svizzera e corso Potenza che prende il nome dall'ex fabbrica di tappeti ancora in attesa di riqualificazione. Un ratto di dimensioni considerevoli, infatti, si è arrampicato sul portone principale di un palazzo di via Pianezza tra lo stupore e l'indignazione dei residenti, i quali hanno immortalato la scena pubblicandola poi sulla pagina Facebook di quartiere.

I residenti: “Situazione denunciata più volte”

Secondo quanto affermato dai cittadini, la “scena” non è affatto nuova e le cause sono da ricercare nella copiosa presenza di rifiuti nell'area abbandonata presente all'incrocio con corso Svizzera: “Topi che si arrampicano - si legge nel post che accompagna la foto - sui portoni di Via Pianezza. A loro non basta nemmeno più quel deposito di rifiuti tra l’area ATC e quella privata; la situazione è stata più volte denunciata”.

Altri abbandoni di rifiuti

Nel frattempo, altri abbandoni di rifiuti – tra cui una lavatrice, un mobile e alcuni assi di legno - sono stati segnalati all'angolo tra via Pessinetto e via Balangero.