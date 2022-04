Al teatro Carignano va in scena "When the rain stops falling"

When the Rain Stops Falling ph Sveva Bellucci

Sta piovendo. Gabriel York aspetta l’arrivo del figlio ormai adulto, che non vede da quando questo aveva sette anni: “So cosa vuole. Vuole quello che tutti i giovani uomini vogliono dai loro padri. Vuole sapere chi è. Da dove viene. Dove sia il suo posto. E per quanto ci provi non so cosa dirgli”. È questo l’inizio apparente, o forse l’epilogo, di una saga familiare che ci porta, vertiginosamente – dal 2039 al 1959, slittando nel e con il tempo – alle soglie di un diluvio torrenziale. Tutto questo è When the rain stops falling (Quando la pioggia finirà) dell’australiano Andrew Bovell, il pluripremiato spettacolo in scena al Teatro Carignano da martedì 19 a domenica 24 aprile con la traduzione di Margherita Mauro. E la direzione di Lisa Ferlazzo Natoli.

Lo spettacolo, al suo primo allestimento italiano, è stato insignito di numerosi premi, tra cui tre Premi UBU nel 2019: premio per la miglior regia a Lisa Ferlazzo Natoli, premio per i migliori costumi a Gianluca Falaschi, premio come miglior nuovo testo straniero a Andrew Bovell. Si tratta di un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo: una saga familiare lunga ottant'anni, che si snoda tra colpe taciute, tentativi di redenzione e condanne. Ambientato tra l’Australia delle grandi città e una Londra grigia e sulfurea, lo spettacolo si configura come uno struggente apologo sul valore dell’amore e sulla capacità di indurci a perdonare e modificare il corso del tempo.

