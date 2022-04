Beppe Rosso in scena al Gobetti con il noir "Non mi pento di niente"

Beppe Rosso è il grande protagonista dello spettacolo Non mi pento di niente del drammaturgo rumeno Csaba Székely, in scena da martedì 19 a domenica 24 aprile al Teatro Gobetti. Oltre ad andare in scena accanto a Lorenzo Bartoli e Annamaria Troisi, infatti, Rosso cura anche la regia. La produzione invece è di ACTI Teatri Indipendenti con il sostegno di TAP – Torino Arti Performative.

Csaba Székely è uno dei più importanti drammaturghi rumeni contemporanei. In questo caso ci porta nella vita di un ex colonnello della polizia di regime. Gravato da un passato violento, macchiato da azioni ignobili compiute per pura ideologia, il protagonista si ritrova da solo, abbandonato dalla figlia e ricattato dai nuovi servizi segreti con modalità violente, che non riesce a sopportare. Un 'noir' capace di combinare humour e tragedia e trarre forza proprio dalla commistione degli opposti, ma anche una penetrante riflessione sull’impossibilità di cancellare il passato e l’influenza spietata che esso esercita sul presente. Lo spettacolo apre uno spiraglio di comprensione sul mondo dell’Est, così europeo e contemporaneamente così distante.

L’allestimento segue linee di essenzialità con pochissimi oggetti indispensabili. Il tutto per escludere un inutile naturalismo e lasciar spazio alle azioni emotive che percorrono i personaggi e a quella dimensione di tragico paradosso insita nel testo. "Una scelta minimalistica - spiega Beppe Rosso - per rimarcare il senso di tensione continua che è la cifra stilistica della pièce, una tensione tra i personaggi ma anche nello stesso gioco di svelamenti e rivelazioni, che cambia continuamente la geografia drammaturgica e rimette tutto in discussione".

TEATRO GOBETTI - Via Rossini 8 - Dal 19 al 24 aprile 2022. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Euro 28-25. Info: www.teatrostabiletorino.it