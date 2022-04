Molinette, operata incinta da sveglia per una gravissima infezione: salvi mamma e feto

Operata da sveglia in gravidanza per una gravissima infezione al torace: salvi sia la mamma, che feto. E' questa la bella storia di Pasqua che arriva dall'ospedale Molinette di Torino, dove una 39enne incinta alla 17° settimana è stata ricoverata per una gravissima infezione polmonare e del torace.

Polmonite trascurata