Settimo Torinese rinnova il suo "rito": calcio e giovani promesse con la Pasqua dell'Eureka

Settimo Torinese ha rinnovato il suo "rito": quello che mescola, in occasione della Pasqua, il gioco del calcio e la vetrina dedicata ai nuovi talenti con gli scarpini ai piedi.



Ancora una volta, il campo è stato quello dell'Eureka, con soltanto il sorteggio chiamato a "sciogliere" l'equilibrio che ha contrassegnato tutto lo svolgimento del torneo e, di conseguenza, stabilire l'assegnazione dei premi. Un sorteggio che ha premiato la Juventus, con l'esultanza dei piccoli bianconeri.



"Questo è il 38esimo anno in cui si svolge questo torneo, molto importante e che ospitiamo presso il nostro impianto - spiega Carlo Ingegneri, del direttivo dell'Eureka -: un impianto che è l'ideale per i bambini e i più giovani. Partecipano le migliori società della zona, comprese Torino e Juventus".



Con loro, oltre ai padroni di casa della Pro Eureka (il torneo + dedicato alla memoria dell'ex presidente Dominietto), anche Volpiano, Lascaris e Pozzo Maina.