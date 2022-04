La Pasqua porta altri nove profughi ucraini a Nichelino. Tolardo: "Siamo al servizio di chi fugge dalle bombe"

"Il mio pensiero, quindi, va in tutti quei luoghi di guerra in cui non smettono di risuonare gli allarmi antiaereo", ha aggiunto Tolardo. "Per questo abbiamo voluto dare il nostro caloroso benvenuto in città ad altri 9 profughi ucraini a cui, dopo aver ascoltato le loro storie, ho voluto donare le uova di Pasqua dell'associazione Il raggio di sole e della San Matteo Onlus di Nichelino, enti che fin dall'inizio di questa tragica guerra è a servizio delle persone in difficoltà".

Tolardo: "Manteniamo vivo il desiderio della pace"

Un modo per provare a regalare attimi di tregua e tranquillità di cui queste persone sono state private dalla ferocia insensata del conflitto. "Nonostante le difficoltà del momento, noi continuiamo a mantenere vivo il desiderio di pace", ha concluso Tolardo.