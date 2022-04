Si fingevano Carabinieri per derubare gli anziani in casa: in manette padre e figlio

Nel corso della mattinata del 15 aprile 2022, gli investigatori della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due soggetti, C. G. (classe 1967) e C.V. (classe 1996), padre e figlio di origini sinti, entrambi già detenuti presso la locale Casa Circondariale per un furto in abitazione ai danni di un’anziana alla quale erano stati sottratti monili in oro per un valore di circa 10.000 euro.

Le indagini hanno preso il via in seguito di un furto in abitazione commesso a Torino, il 9 ottobre 2021, da un falso Carabiniere.

La vittima, un'anziana di 84 anni, residente nel quartiere Mirafiori, aveva raccontato di essere stata avvicinata nei pressi del portone del proprio condominio da un sedicente Carabiniere che, dopo essersi qualificato, le aveva riferito che erano stati commessi dei furti e di dover effettuare un controllo all’interno della sua abitazione per verificare se anche lei era stata derubata.

L’uomo, ottenuta la fiducia dell'anziana, era riuscito ad entrare in casa della donna, dove era presente anche il marito 87enne, dicendo che i “ladri” erano riusciti ad entrare nel loro appartamento passando dal balcone. Aveva quindi invitato l’anziana ad accompagnarlo sul terrazzo dove le aveva fatto notare un orologio e un'agenda a terra, oggetti che erano stati evidentemente spostati poco prima dal finto Carabiniere, per simulare il furto.

A quel punto il sedicente militare aveva detto all’anziana che avrebbe contattato sua figlia, simulando una telefonata. Aveva poi invitato la donna a verificare in sua presenza se i soldi e i monili custoditi in casa fossero ancora al loro posto e se ne era impossessato, non appena la donna si era distratta, dileguandosi.

Poichè all’interno dell’abitazione dei due anziani erano presenti già delle telecamere a circuito remoto, che avevano registrato tutte le fasi del crimine, gli investigatori hanno potuto osservare la condotta dell’uomo.

L'indagine ha poi permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di C.G. che, secondo gli investigatori, fingendosi carabiniere avrebbe collaborato con il figlio, il quale avrebbe svolto il ruolo di autista e di “palo” mentre il genitore commetteva il reato.

Nel provvedimento eseguito dalla Squadra Mobile, C.G. è ritenuto responsabile del furto in abitazione commesso a ottobre 2021 e di altri tre tentativi di furto, perpetrati tutti in danno di vittime ultraottantenni a Rivoli e Torino, tra febbraio 2021 e marzo 2022, nelle ultime due occasioni in concorso con il figlio C.V., tutti accomunati dal descritto modus operandi.