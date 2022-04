Tracciabilità dei prodotti ittici: a Torino multe per tremila euro

Nella mattinata odierna, il Nucleo Ispettivo Pesca della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Savona, ha condotto una serie di controlli sulla filiera della presso il mercato ittico di Torino.

L’operazione, che è scattata alle prime luci dell’alba, ha condotto all’elevazione di due sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro a carico di due grossisti per la violazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti ittici.

L’attività svolta "in esterna" dagli uomini del comando savonese si colloca nell’ambito della consueta attività di controllo delle varie fasi della commercializzazione del prodotto ittico a tutela della salute dei consumatori.