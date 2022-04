Moncalieri: chiamano la Polizia pensando a un atto vandalico, ma erano operai

I tanti atti vandalici che si registrano quotidianamente hanno fatto sì che qualcuno abbia immediatamente chiamato la Polizia, pensando si trattasse di un 'attentato' alla chiesa, ma in realtà si trattava solo di operai che stavano per iniziare alcuni lavori di ristrutturazione. E' successo nel pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile, in borgata Tagliaferro, a Moncalieri.

Quei movimenti 'strani' attorno alla cancellata della chiesa hanno insospettito qualcuno, che temendo il peggio ha allertato le forze dell'ordine. All'arrivo delle pattuglie si è capito subito che si era trattato di un equivoco: gli agenti hanno verificato che i lavoratori avevano tutte le autorizzazioni e non erano millantatori.