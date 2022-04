Sport |

Basket, la Reale Mutua Torino torna al successo battendo Forlì

Cancellata la sconfitta di Ravenna al debutto nella fase ad orologio

Basket, bella vittoria della Reale Mutua contro Forlì (foto di Piergiorgio Mariconti)

L'amaro debutto nella cosiddetta fase ad orologio che precede i playoff promozione è stato subito dimenticato. Alla sconfitta di venerdì scorso a Ravenna la Reale Mutua Basket Torino ha replicato nella serata di ieri, mercoledì 20 aprile, con una convincente vittoria (96-88) contro Forlì al Pala Gianni Asti. Torino parte fortissimo: due bombe di Alibegovic e Landi e i canestri di De Vico e Scott spingono coach Dell’Agnello subito in time out (10-2). Ravenna prova ad accorciare con Giachetti e Lucas, ma De Vico e Scott mantengono le distanze invariate a metà della prima decina (16-6). Sul finale di quarto la Reale Mutua prova a scappare con Oboe e Scott (20-6), ma la reazione di Forlì chiude i primi 10’ sul 24-17. Torino parte ancora forte nella seconda frazione con la bomba di Landi, ma Forlì è attenta ed evita la fuga di Torino, rispondendo colpo su colpo e limando il parziale a 5’ dall’intervallo lungo (32-27). Dopo aver chiuso i primi 20’ sul +5 (45-50), i gialloblù provano il nuovo allungo in avvio di terzo quarto con il tiro pesante di Alibegovic, De Vico e Davis (54-46). Forlì non rimane a guardare e trascinata da Lucas e Pullazi risale la china fino al -1 firmato da Giachetti a 60’’ dalla fine del terzo quarto. Nell’ultimo minuto Torino prova a scappare col gioco da 4 di Alibegovic (69-64), ma il buzzer beater, ancora di Giachetti, fissa il terzo parziale sul 69-66. Nell’ultimo quarto la Reale Mutua torna in campo con lo sguardo giusto e gli avversari se ne accorgono subito: le triple di Davis, Landi e De Vico fanno scivolare Forlì sul -8 (92-84) a 90’’ dalla fine. Negli ultimi secondi Torino è brava a mantenere il risultato acquisito e portare a casa i due punti. Finale 96-88. Reale Mutua Torino - Unieuro Forli 96-88 (24-17, 21-23, 24-26, 27-22)

Reale Mutua Torino: Mirza Alibegovic 27 (4/9, 4/6), Aristide Landi 19 (1/3, 4/6), Niccolo De vico 17 (4/5, 3/7), Devon Scott 13 (5/10, 0/0), Trey Davis 11 (1/2, 3/6), Giordano Pagani 5 (1/6, 0/0), Francesco Oboe 2 (1/1, 0/0), Daniele Toscano 2 (0/0, 0/0), Sean Pecchenino 0 (0/0, 0/0), Antonio Canistro 0 (0/0, 0/0), Andrea Stella 0 (0/0, 0/0)

Unieuro Forli: Kalin Lucas 18 (4/15, 1/5), Jacopo Giachetti 15 (7/11, 0/2), Rei Pullazi 15 (3/5, 2/5), Davide Bruttini 10 (3/3, 0/0), Mattia Palumbo 8 (3/3, 0/0), Erik Rush 7 (2/3, 1/4), Lorenzo Benvenuti 6 (2/4, 0/0), Nicola Natali 5 (0/0, 1/5), Riccardo Bolpin 4 (1/2, 0/2), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0)

redazione

