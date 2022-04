Giornata della Terra, premiata 92enne torinese per il suo impegno nel progetto 'antispreco' Repopp

Si chiama Margherita, ha 92 anni e tutti i giorni si reca con il suo carrellino al mercato di Porta Palazzo e al banchetto del progetto Repopp. La si può definire come la "decana" tra le frequentatrici del mercato e del recupero dell' ortofrutta.

Per questo motivo oggi, in occasione della "Giornata della Terra" e del millecinquecentesimo giorno di passaggio dell'anziana torinese alla bancarella del progetto Repopp ( attivo da novembre 2016), l'associazione Eco dalle Città e gli Ecomori hanno voluto premiarla donandole una copia su tela della Natura Morta di Caravaggio (in cui è raffigurato un piatto di frutta e verdura un po' mature) e festeggiare con lei il momento.