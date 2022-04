Il 24 Aprile torna in tutta Italia il “Lions Day”, una giornata che i Lions Italiani dedicano a farsi conoscere, ma soprattutto mettersi al servizio della gente, tra la gente, nello spirito dell’Associazione.

Il Distretto 108Ia1, la cui competenza territoriale riguarda il Piemonte settentrionale, orientale e la Valle d’Aosta, lo celebrerà sul territorio organizzando due “Campus Medici”, a Torino e a Novara, dove i migliori specialisti della Regione effettueranno screening di prevenzione in diverse branchie della medicina. I Campus saranno organizzati con modalità analoghe nelle due sedi, con una serie di postazioni coperte all’interno delle quali sarà possibile sottoporsi a visite e controlli preventivi in diverse specialità.

Al termine del percorso di screening, ad ogni partecipante sarà fornito un certificato di screening ed una matita contenente un seme di una pianta aromatica, da piantare come simbolo di speranza. A Torino l’iniziativa prevede l’installazione di molteplici postazioni in Via Roma, per formare un vero e completo percorso di screening dove gli specialisti, tutti Lions, offriranno attività di screening sempre gratuiti in Prevenzione e Benessere Psico-Fisico, Cardiologia, Patologia Vascolare, Diabetologia, Ortopedia ed Osteoporosi, Odontoiatria, Otorino Laringoiatria, Oculistica, invecchiamento Cerebrale. Le diverse postazioni saranno intervallate da area informative Su Lions International.

“Queste iniziative sono solo un piccolo spicchio dei 360gradi attorno ai quali ruotano le attività dei Lions Club, che da sempre fanno del servizio il loro baricentro. Oltre alla giornata del 24 Aprile – ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione il Governatore Gerolamo Farrauto – saranno poi organizzate altre iniziative a corollario, nelle diverse realtà territoriali”.

Sempre nell’ambito del Lions Day infatti a Galliate (Novara) Lions proporranno dal 20 al 22 Maggio una “Tre giorni in Castello” che alternerà momenti culturali ad altri di servizio dedicati specificamente ai bambini, dal battesimo della sella alla prevenzione oculistica e specificamente per l’Ambliopia, mentre in serata le famiglie potranno avere un momento di convivialità con la “panisciata”. La domenica poi una camminata non competitiva unirà tutti a favore di una scuola per bambini in Kenya. Il 23 Aprile invece farà da prologo all’evento principale di Novara una “panisciata” benefica in Largo Puccini.