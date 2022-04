"Siamo Uomini o Caporali?". Una mostra sul caporalato a Volvera

Sarà inaugurata il 27 aprile alle ore 9,30 in Via Regione Serafini, a Volvera, la mostra sul caporalato “Siamo uomini o caporali?” prodotta dall’associazione ACMOS e Libera Piemonte. La mostra sarà allestita in un luogo simbolo della lotta alle mafie nel nostro Paese: Cascina Arzilla, bene sequestrato alla ‘ndrangheta e restituito alla collettività attraverso attività legate al tema dello sfruttamento ambientale e umano.

La mostra propone ai visitatori di immergersi nelle condizioni e nei pensieri che attraversano gli animi e i corpi dei braccianti, vittime di sfruttamento, mal pagati e schiavizzati nelle campagne di tutto il nostro Paese. Il tutto grazie a un mix di immagini, oggetti, suoni e racconti dislocati lungo il percorso espositivo, pensato in particolar modo per i più giovani e per le scuole del territorio. Un’esperienza educativa che punta a sensibilizzare sulle condizioni in cui migliaia di persone vivono non lontano da noi, ma spesso invisibili ai nostri occhi.

Un tema, quello del caporalato, divenuto ormai innegabile anche nel nord Italia, grazie alla recente sentenza di I grado del processo “Momo”, emessa dal Tribunale di Cuneo, che ha condannato 4 imputati, responsabili di aziende agricole di Lagnasco e Barge, oltre che il caporale che faceva loro da intermediario per il reclutamento della manodopera.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

9.30 ritrovo degli studenti in Via Garibaldi, a Volvera, e inizio del corteo con gli animatori di ACMOS e Libera Piemonte

10.30 arrivo in Cascina Arzilla e saluti di:

- Diego Montemagno, Presidente di ACMOS

- Ivan Marusich, Sindaco di Volvera

- Franco D'Onofrio, Vicesindaco di Volvera

- Anna Rita Rocca, Assessora Politiche sociali, giovani e lavoro e legalità

- Lorenza La Tona, Dirigente scolastica presso l'istituto comprensivo di Volvera

- Maria Josè Fava, Referente Libera Piemonte

- Marta Scacco, Responsabile di Cascina Arzilla

11.00 interventi di:

- Davide Mattiello, Consulente Commissione parlamentare antimafia- Gian Carlo Caselli, già Procuratore di Palermo e Torino

Domande degli studenti e chiusura con Chiara Sacchetto (ACMOS) che presenta la mostra.