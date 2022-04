Quattro aziende di Cuneese, Torinese e Imperiese premiate dalla Banca di Caraglio per la valorizzazione dei dipendenti

Sirp srl di Bernezzo, Pietro Isnardi srl di Imperia e Comat Servizi spa di Rivoli sono le tre aziende vincitrici del “Premio Banca di Caraglio”, oltre alla Granda Zuccheri spa di Busca, a cui è stata conferita invece una Menzione speciale.

La cerimonia di consegna si è tenuta giovedì 21 aprile, presso il Filatoio di Caraglio ed è stata organizzata dall’istituto di credito cooperativo e da Progesia, società di Torino specializzata in strategia di business, neuromarketing e pricing comportamentale.

Alle quattro aziende è stata assegnata una borsa di studio per la frequenza gratuita alla seconda edizione del master in “Risorse Umane e Customer Experience e Sostenibilità”, organizzato da Banca di Caraglio, Progesia e SAA – School of Management dell’Università di Torino.