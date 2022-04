Giornata della Terra: al Forte di Bard due mostre a cura dell'Università di Torino

In occasione della Giornata della Terra, inaugurano oggi al Forte di Bard due mostre legate al lavoro di ricerca dell’Università di Torino. Si tratta di "Linguaggio, comunicazione e percezione della crisi climatica", realizzata dall’Area Valorizzazione, Impatto della ricerca e Public Engagement e dal Green Office dell’Università di Torino con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile - RUS, e di "Umberto Mònterin, di ghiaccio di sabbia", realizzata dal Forte di Bard con la curatela scientifica del Prof. Michele Freppaz del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari di UniTo.

Linguaggio, comunicazione e percezione della crisi climatica è ispirata al progetto “Lessico e nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la guida sui cambiamenti climatici edita dall’Università di Torino. La mostra, dopo l’anteprima al Festival della Scienza di Genova e le due tappe torinesi presso il Rettorato e la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, sarà ospitata nel deambulatorio della Piazza d’Armi del Forte di Bard, fino al 12 giugno 2022.

Umberto Mònterin, di ghiaccio di sabbia, allestita fino al 4 dicembre 2022 nella sezione del Museo delle Alpi dedicata alle attività espositive temporanee, rende omaggio a uno dei pionieri della climatologia in Italia. Noto come lo scienziato alpinista, Mònterin ha dedicato tutta la sua vita allo studio della montagna, concentrandosi in modo particolare sui fenomeni meteorologici che caratterizzano l’alta quota e i ghiacciai. Uno studio appassionato, minuzioso, fatto sul campo, osservando fenomeni naturali che ancora oggi sono oggetto d’indagine.