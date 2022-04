Con il nuovo Suv Alfa Romeo Tonale il futuro è già qui!

La casa automobilistica del Biscione con il nuovo Suv Tonale segna il passaggio verso la tecnologia e l’elettrificazione offrendo un'esperienza immersiva e ampia. La vera novità però non è solo la tecnologia a bordo, come il nuovo infotainment con Alexa integrata, schermi TFT ed il motore elettrico della plug-in da 15 kW di potenza, ma anche il certificato NFT. Il certificato in versione NFT (non-fungible-token) rappresenta un certificato di proprietà iscritto sulla blockchain e quindi sicuro ed immodificabile e la sua peculiarità è quella di contenere uno storico che è in grado di raccontare tutto quello che accade o accadrà alla vettura durante la sua vita, attraverso tutti i touchpoint presenti sia fisici che digitali. Un’altra importante innovazione della nuova Alfa Romeo Tonale è l’introduzione dell’assistente vocale incorporato Amazon Alexa: sarà possibile cercare luoghi di interesse e controllare i sistemi domotici senza perdere la concentrazione alla guida. Grazie all’assistente vocale, si riceveranno aggiornamenti dal veicolo, come il livello di carica e/o carburante e l’ultima posizione del mezzo. Si tratta di un insieme di servizi digitali integrati, per garantire la migliore esperienza a bordo e non solo.





Connettività integrata

Alfa Romeo Tonale, come dicevamo prima, presenta un sistema di infotainment con sistema operativo Android personalizzabile e connettività 4G con aggiornamenti Ota (Over-the-air), dotato di uno schermo digitale da 12.3” e un’unità principale touch-screen da 10.25”, con un’interfaccia sofisticata e multitasking. I due schermi Full Tft sono fra i migliori del segmento, per un totale di 22.5”. E' presente anche la guida autonoma di livello 2, grazie a un sistema di telecamere che, insieme all’Intelligent adaptive cruise control (Iacc), Lane centering (Lc) e Traffic Jam Assist (Tja), permettono un controllo longitudinale e laterale della vettura, riducendo al minimo gli interventi del guidatore.





Motorizzazione dell'Edizione Speciale

Al lancio è disponibile la versione Hybrid da 130 CV accoppiata con l’Alfa Romeo Tct a sette rapporti con motore elettrico “P2” 48V. Il vertice delle prestazioni sarà garantito dall’esclusivo Plug-in Hybrid Q4 da 275 CV, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato), best in class nel segmento. La trazione Q4, standard per la motorizzazione Plug in Hybrid, garantisce un alto livello di sicurezza.





L'allestimento

L'allestimento di lancio esalta le caratteristiche della Tonale e, rispetto all'acquisto dei singoli optional, offre un consistente risparmio ai clienti. La Edizione Speciale include infatti la garanzia estesa di cinque anni, i cerchi di lega da 20", l'impianto frenante Brembo con pinze rosse, i gruppi ottici Matrix Led, i vetri oscurati, il portellone elettrico, il sistema keyless, la strumentazione digitale con schermo da 12,3", l'infotainment con display da 10,25", la ricarica wireless per smartphone, il volante sportivo rivestito di pelle con paddles di alluminio, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il pacchetto di Adas di livello 2, che include anche il Traffic Sign Recognition e il cruise control adattivo.





Le prime consegne della nuova Alfa Romeo Tonale sono previste per giugno 2022.





Ti ricordiamo che il nuovo Suv del Biscione lo puoi già ordinare. Scopri l'interessante promozione Alfa Romeo Tonale - Autoingros Concessionaria Ufficiale Alfa Romeo , visita il sito Autoingros.it!