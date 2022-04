Grugliasco, partito dall'Auditorium di Borgata Lesna il tour del candidato sindaco Gaito

E’ iniziato il lavoro di costruzione del programma del candidato sindaco del centrosinistra a Grugliasco Emanuele Gaito: una costruzione itinerante, fatta di incontri tematici nelle borgate della città, a confronto con cittadini, candidati e portatori di interesse, docenti universitari, sindacati e piccola e media impresa.

Il primo incontro tenutosi all’Auditorium di Borgata Lesna, ieri sera davanti a più di cento persone, ha consentito di focalizzare la discussione su temi strutturali quali lavoro, commercio, ambiente e gestione dei rifiuti. In particolare lavoro e sostenibilità hanno focalizzato l’attenzione degli interventi, non a caso alla vigilia della Giornata mondiale della Terra.

"Raccogliere e mettere in rete le esigenze del territorio e dei cittadini soprattutto in tema di risparmio energetico e di suolo è fondamentale - ha commentato Gaito - Ci viene chiesto di farci carico di una grande responsabilità che noi siamo orgogliosi di assumerci: quello di costruire un ambiente di vita migliore per i nostri figli. La città ha costruito molto con le amministrazioni passate ed oggi è necessario prendere il timone e aggiungere al percorso una marcia in più per raggiungere l’obiettivo: quello di una città moderna, universitaria, in grado di Offrire servizi e di essere attrattiva sia per chi viene a studiare qui, affinché possa essere interessato a restare a Grugliasco, sia per chi deve investire e dare lavoro".

"Aree industriali come la ex Pininfarina si preparano ad una nuova vita grazie all’interesse di imprenditori lungimiranti che sanno lavorare in rete con l’amministrazione comunale, che offre supporto e collaborazione – conclude Gaito – L’arrivo del Polo scientifico, il suo ampliamento, è frutto della naturale predisposizione di una città alle sfide e al confronto. Questo, e non solo, è elemento di quell’ulteriore passo avanti che vogliamo e dobbiamo fare, insieme alle tante energie che Grugliasco esprime e accoglie, per un futuro sostenibile".

Il prossimo incontro sarà all’Auditorium Paradiso di Grugliasco, viale Radich 4, il 28 aprile alle ore 21.