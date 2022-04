A Vinovo una domenica all'insegna del Premio Irlanda

Mandate in archivio le vittoria Colbert Wf e Roberto Vecchione, Chance Ek e Pietro Gubellini nel Gran Premio Città di Torino 2022, l’Ippodromo di Vinovo è pronto per riaprire cancelli e pista. Succederà domenica 24 aprile con una giornata caratterizzata da sette corse tutte di buona fattura e con ospiti importanti.

Al centro del programma il Premio Irlanda, miglio per indigeni dai 5 anni in su dal pronostico aperto. Piace Bora La Torre, allieva di Mauro Baroncini che la affida ad Andrea Farolfi ed reduce da una bella vittoria sulla pista milanese. Al suo fianco Attrazione, cavalla di Marco Smorgon e interpretata dal suo allenatore ma anche Amarcord, uno dei gioiellini di Francesco Di Stefano, cavallo con tanto coraggio e motore. E poi l’instancabile Zamora Font, il debutto di Erik Bondo insieme a Be Pop Ferm o ancora Andrea Guzzinati con Bolt. Di rincorsa Cosimo Cangelosi e Arnold Cup. La corsa riservata alla categoria dei Gentlemen, il Premio Westport, vedrà in pista coloro che non hanno al loro attivo più di 40 corse vinte. In questo caso il favorito potrebbe essere Tacabanda Fi insieme al suo proprietario Graziano Reggiani.

Inizio riunione attorno alle ore 14,45 e come sempre la possibilità di pranzare alla Hippo-Trattoria con menù fisso da 10 euro, oltre al menù alla carta. Ingresso gratuito per tutti.