Incidente stradale nel centro di Castellamonte: danneggiato l'arco di Pomodoro

Danneggiato gravemente l'arco di Pomodoro nel centro del Comune di Castellamonte, nel Canavese. L'opera d'arte realizzata dall'artista per celebrare la mostra della Ceramica del 1995, si trova proprio nel centro del paese, di fronte al municipio ed è stata urtata da un'automobile sfuggita al controllo del guidatore.



Alcune formelle sono cadute e si sono rotte. Illesi gli occupanti della vettura. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia municipale per ricostruire cause e dinamica.



Arnaldo Pomodoro è uno scultore romagnolo ed è tra i più apprezzati artisti contemporanei.