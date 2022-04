Gli organizzatori di MONTAGNAUISP 2022 hanno incontrato il Sindaco di Rezzo Renato Adorno per una intervista

Buongiorno Signor Sindaco, durante gli incontri preparatori di MONTAGNAUISP abbiamo incontrato un’amministrazione e una comunità locale, quella di Rezzo, estremamente disponibili e di questo vi ringraziamo fin da ora.

Pensa che iniziative di turismo sportivo come quella che proponiamo dall’8 al 15 maggio possano realmente far crescere le attività del territorio e contrastarne il progressivo abbandono?

"Ritengo che iniziative come quelle di MONTAGNAUISP siano estremamente positive, ma non devono restare singoli episodi, ci vuole una continuità nelle azioni che portino interesse e frequentazione per tutto quello che il nostro splendido territorio può offrire dal punto di vista paesaggistico, culturale e anche gastronomico".

Abbiamo visto in bellissimo post su FB:” in questo paese i bambini giocano ancora per strada”. UISP da anni si batte tenacemente perché i bambini possano riappropriare degli spazi urbani a cominciare dai cortili dei palazzi.

"Rezzo ha un impianto urbanistico particolarmente favorevole per ospitare in modo sicuro e gradevole i bambini e, fuori da ogni retorica, pensiamo che i giovani siano il nostro futuro. Per questo favoriamo l’insediamento e il reinsediamento di nuove famiglie e ci stiamo impegnando perché in paese torni una scuola elementare".

Sostenibilità è la parola chiave di MONTAGNAUISP, che per noi si traduce in RESPONSABILITA’ SOCIALE VERSO IL TERRITORIO E I SUOI RESIDENTI. Quali sono le politiche di sostenibilità che già adotta il Comune di Rezzo?

"Il Comune di Rezzo ha adottato da molti anni un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, perché è convinzione dell'Amministrazione che lo sviluppo sostenibile sia la risposta più idonea a contrastare il progressivo abbandono dell’area e valorizzare il territorio per migliorarne la fruibilità. Il coinvolgimento dei residenti, delle attività economiche, turistiche e agricole presenti è un elemento essenziale per favorire questa inversione di tendenza.

Un esempio virtuoso: a Rezzo una piccola centralina idroelettrica a basso impatto ambientale permette l’autoproduzione di energia per le esigenze della nostra comunità e sappiamo quanto tutto ciò sia particolarmente importante oggi, anche dal punto di vista economico".

Grazie Signor Sindaco! Il nostro impegno, come rete associativa UISP, sarà proprio quello di proseguire nei progetti e nella collaborazione nata con MONTAGNAUISP, insieme agli Amministratori e ai cittadini di un territorio che ci ospita e del quale vogliamo assimilare l’essenza positiva.