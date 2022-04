Prevenzione e salute, per una domenica via Roma si è trasformata in un ospedale di strada [FOTO]

Esami in via Roma nella giornata di oggi (foto Tancredi Pistamiglio e Sergio Carrara)

Il salotto di Torino trasformato per una domenica in ospedale a cielo aperto. È successo nella giornata di oggi in via Roma, dove - su iniziativa dei Lions - si è tenuto un appuntamento dedicato alla prevenzione e allo screening completamente gratuito.

A partire dalle 9 del mattino e fino al tardo pomeriggio, è stato possibile per chiunque ne avesse piacere o bisogno sottoporti ad alcuni esami di carattere generale.



Una decina gli stand, oltre ad alcuni gazebo informativi. E una varietà di esperti che ha spaziato dalla cardiologia all'ortopedia, dall'oculistica all'odontoiatria.