Moncalieri invita i disoccupati a stare "Al passo coi tempi"

Una opportunità in più per coloro che sono alla ricerca di lavoro o di una nuova occupazione. Il Comune di Moncalieri offre la possibilità di partecipare fino al 6 maggio al progetto "Al passo coi tempi", rivolto a disoccupati iscritti al collocamento mirato. Ai partecipanti sarà offerta l'opportunità di accedere gratuitamente ad un percorso per aumentare le competenze digitali la ricerca del lavoro e valorizzare le proprie competenze professionali attraverso, ad esempio, la realizzazione di un videocurriculum.

Iniziativa con la partnership dell'Unione dei Comuni

Il progetto, di cui è capofila l'Agenzia Formativa Engim Piemonte e ha come partner la filiale di Moncalieri dell'Agenzia per il lavoro Synergie Italia, in collaborazione con la rete di partner composta da Comune di Moncalieri, Centro per l'Impiego di Moncalieri e Unione dei Comuni, è stato finanziato da Fondazione CRT nell'ambito del Bando Vivomeglio 2021.

"L'emergenza sanitaria ha accelerato la transizione digitale e trasformato anche le modalità di accesso al mercato del lavoro - dichiarano Danilo Ciusani, direttore dell'Engim di Nichelino ed Eleonora Galluzzo, Consultant Politiche Attive del Lavoro della filiale di Moncalieri di Synergie Italia - ed è da questo dato di fatto che nasce l'idea progettuale e il titolo Al passo coi tempi. È importante aggiornarsi e rinforzare le proprie competenze digitali proprio per accedere in maniera efficace alle diverse opportunità lavorative".



L'importanza di preparare il videocurriculum

Accanto al tradizionale curriculum cartaceo, sta diventando sempre più diffusa la modalità di accesso alle selezioni tramite il videocolloquio, e in alcuni casi è molto apprezzato il videocurriculum.

Questo strumento, se confezionato in modo corretto, consente di presentarsi in modo molto più efficace ma occorre conoscere bene le regole di base per presentare un prodotto ben fatto. Il progetto "Al passo coi tempi" prevede 3 step:

- un corso di formazione sulle competenze digitali base per la ricerca del lavoro;

- un percorso di orientamento specialistico per la realizzazione del videocurriculum;

- colloqui nelle aziende del territorio.

Di Crescenzo: "Occorre progettare il futuro"

"L'improvvisa trasformazione digitale avvenuta sulla spinta della pandemia ci ha consentito di gestire l'emergenza nell'immediato e immaginare il rilancio nel futuro - dichiara l'Assessore alle politiche per la Persona e al Lavoro Silvia Di Crescenzo - Ma la questione del divario digitale rimane: molti sono rimasti indietro da questo salto in avanti della tecnologia. Il progetto "Al passo coi tempi" nasce ripensando a quanto appreso in questi mesi con un occhio di riguardo a chi è più penalizzato e ci permette di ripensare al digitale ridisegnando un futuro realmente inclusivo."

Come candidarsi