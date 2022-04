Trattore si ribalta e finisce in una scarpata, un morto a Pinerolo

Incidente mortale questa mattina a Pinerolo, in via Umberto Grosso 81. Secondo le prime informazioni, un uomo è morto dopo che un trattore si è ribaltato in un campo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e sono in corso gli accertamenti. E' accaduto sulla collina di Abbadia Alpina, frazione della città. La vittima è un 73enne, ex dipendente Acea. Dalle prime ricostruzioni l’uomo voleva spostare il suo Fiat Doblò, che era rimasto impantanato, con un trattore. Ma ha perso il controllo del mezzo per cause da stabilire.

Inutile l'intervento del 118 con l'elisoccorso, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.